Sernik wydrukowany w 3D to przyszłość zaopatrzenia w żywność

Naukowcy porównują tworzenie dań w drukarce 3D do tworzenia struktury architektonicznej. Potrzebujemy kilku twardszych komponentów, aby bardziej miękkie elementy miały wsparcie. Jak wszystko, ma to swoje plusy i minusy. Z jednej strony jest to świetna okazja do tworzenia zindywidualizowanego żywienia skierowanego na potrzeby jednostki, z drugiej jednak uzyskujemy masowe ilości przetwarzanej żywności.

System wykorzystywany do gotowania laserowego wykorzystuje wysokoenergetyczne ukierunkowane światło, co pozwala na dostosowanie ogrzewania. Może to pozwolić szefom kuchni na tworzenie nowych doświadczeń kulinarnych.

Badanie podkreśla również, że drukowane potrawy będą prawdopodobnie wymagały nowych kompozycji składników i struktur ze względu na inny sposób „montażu” żywności. Potrzeba jeszcze wiele pracy, aby zebrać dane, modelować i optymalizować te procesy. powiedział Lipson