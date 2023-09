Skała znaleziona w oceanie pochodzi spoza Układu Słonecznego

Wspomniany meteoryt został wyśledzony przez amerykańskie satelity, zanim rozpadł się nad Pacyfikiem w 2014 r. Miało to miejsce w okolicach Papui-Nowej Gwinei, gdzie odnaleziono niewielkie fragmenty. Te zostały następnie zbadane przez naukowców i okazuje się, że jest to naprawdę niezwykły obiekt.

Meteoryt z oceanu spoza Układu Słonecznego

Dokładne badania przeprowadzone na znalezionych fragmentach wykazały, że jej pochodzenie jest spoza Układu Słonecznego. Odbyło się to w ramach projektu Galileo powołanego do życia w 2021 r. przez Aviego Loeba z Uniwersytetu Harvarda. W czerwcu tego roku poprowadził on wyprawę mającą na celu znalezienie pozostałości po meteorycie IM1.

Reklama

W tym celu przesiano materiał o średnicy od 0,05 do 1,3 milimetra z osadu znajdującego się 2 km pod powierzchnią wody, który znaleziono 85 km od wyspy Manus. Dokładne badania wykazały, że pod względem chemicznym skały nie przypominają tego, czego można byłoby spodziewać się po materiale pochodzącym z naszego Układu Słonecznego.

Zdjęcie Materiał pochodzący z meteorytu z 2014 r. / The Galileo Project/Avi Loeb / materiał zewnętrzny

To oznacza, że meteoryt z oceanu powstał w innym systemie gwiezdnym i następnie przedostał się do naszego. Po to, aby finalnie rozbić się w oceanie. Wykazała to analiza proporcji pierwiastków i te nie odpowiadają temu, co znamy z Układu Słonecznego. Kulki są mocno wzbogacone w metale i są to beryl (Be), lantan (La) oraz uran (U). Takich składników nie widziano wcześniej w żadnym meteorycie, który spadł na Ziemię.

"To historyczne odkrycie i oznacza, że po raz pierwszy ludzie odkryli materiały z dużego obiektu międzygwiezdnego i jestem niezwykle zadowolony z wyników tej rygorystycznej analizy naukowej" - mówi amerykański przedsiębiorca Charles Hoskinson, który współfinansował wyprawę badawczą

To nie pierwszy obiekt międzygwiezdny

O obiektach międzygwiezdnych głośno zrobiło się kilka lat temu, gdy przeprowadzono obserwacje na Oumuamua. Nastąpiło to w 2017 r. i dokładniejsze badania tego obiektu pozwoliły m.in. na wytyczenie trajektorii. Te wykazały, że skała przywędrowała do Układu Słonecznego z innego systemu gwiezdnego. Było to wielkie odkrycie, które do tej pory pozostaje debatą naukowców.