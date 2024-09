Chociaż lekarze i naukowcy dysponują metodami pozwalającymi na głębokie badanie tkanek ludzi i innych zwierząt, większość z nich można stosować jedynie poprzez biopsję lub po śmierci. A co gdyby tak można było obserwować narządy przez skórę? Jak się okazuje, można - badacze właśnie znaleźli sposób, by stała się ona przezroczysta i pozwoliła na wgląd w to, co dzieje się wewnątrz organizmu. Być może już niedługo powstanie nowe narzędzie do analizy funkcji biologicznych i dalszego postępu w badaniach.

Dokładne badania bez bólu

Jednym z problemów przy próbie prześwietlenia skóry żywego zwierzęcia jest fakt, że jej składniki, oparte na białkach i tłuszczach, doskonale rozpraszają światło, czyniąc ją nieprzezroczystą. Jednak naukowcy z Uniwersytetu Stanforda odkryli, że zastosowanie tartrazyny, barwnika spożywczego znanego również jako żółcień spożywcza 5 czy E102, redukuje ten efekt rozpraszania.

Pojawienie się przezroczystości zajmuje kilka minut. Działa to podobnie jak krem lub maska do twarzy: potrzebny czas zależy od tego, jak szybko cząsteczki wnikają w skórę powiedział dr Zihao Ou, główny autor badania.

Zdjęcie Barwienie tkanek to sposób odwracalny. Pozwala zobaczyć wnętrze żywego organizmu / Stanford University/Gail Rupert/USNSF / domena publiczna

Reklama

Barwnik pochłania światło w zakresie bliskiego ultrafioletu i niebieskiego spektrum, co pozwala na głębsze przenikanie czerwonego i pomarańczowego światła w tkanki myszy. W efekcie ich skóra staje się przezroczysta, a efekt ten łatwo cofa się po zmyciu barwnika. W czasie testów naukowcy nałożyli barwnik na brzuchy myszy, co umożliwiło im obserwację specjalnie oznakowanych markerami fluorescencyjnymi neuronów w czasie rzeczywistym.

Co zmienia nowa metoda?

Ujawnili w ten sposób motorykę jelit gryzoni, co może pomóc w lepszym zrozumieniu problemów trawiennych, takich jak zespół jelita drażliwego (IBS). Zespół zastosował również barwnik na czaszki myszy, co pozwoliło im zobaczyć funkcjonowanie naczyń krwionośnych w mózgu oraz na tylne kończyny, co umożliwiło z kolei obserwację pracy mięśni.