Badania naukowców z Uniwersytetu w Ohio i Instytutu Nauk Morskich w Hiszpanii dodają kolejnego niepokoju. Jeżeli bowiem wzmożone erupcje superwulkanu na Polach Flegrejskich powtarzają się cyklicznie i szybciej, niż myśleliśmy, to ile nas dzieli do kolejnego wybuchu? Na to nie ma odpowiedzi.

Cały ten obszar jest nadal aktywny, nadal istnieje wiele obaw co do jego przyszłości, więc z pewnością jest potencjalnie możliwe, że [wybuch - przypis red.] może się powtórzyć powiedział główny autor badań profesor Derek Sawyer, w rozmowie dla portalu Live Science

Jak poznać wulkan pod sobą?

Autorzy jednak podkreślają, że mimo wyników badań, nie można mówić o dokładnie określonym cyklu erupcji superwulkanu we Włoszech. Problemem jest fakt, że nie wszystkie wybuchy tworzą takie podmorskie osady. Możliwe, że w historii regionu było ich więcej.



Eksperci uspokajają jednak, że nawet z obecnie zwiększoną aktywnością na Polach Flegrejskich, szanse na wybuch w najbliższym czasie są niezwykle niskie. Przede wszystkim nie ma jasnych sugestii, że kaldera jest na tyle rozciągnięta, że może wydostać się z niej magma superwulkanu.

Nie ma co jednak ukrywać, że ta kaldera niedaleko Neapolu kiedyś zostanie przebita. Taka sytuacja miała już miejsce w dość nowej historii naszego gatunku, dokładniej w 1538 roku, gdy niewielka ilość magmy przez tydzień wydobyła się ze stożka Monte Nuovo. Aby mieć, chociaż szansę przygotować się na te mniejsze, jak i większe wybuchy, potrzebna jest największa ilość wiedzy nt. historycznej aktywności w obszarze Pól Flegrejskich. Ustalenie nawet ich względnych cyklów może być do tego pierwszym krokiem.