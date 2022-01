Co roku z powodu antybiotykooporności na całym świecie umiera ok. 700 000 osób. Liczba ta w najbliższych latach wzrośnie do milionów. Przewiduje się, że bez skutecznych antybiotyków średnia długość życia ludzkiego spadnie o 20 lat.

Naukowcy z University of Portsmouth wykorzystują superkomputery, aby ulepszyć istniejące antybiotyki. Okazało się, że jeden z nowo opracowanych leków jest 56 razy skuteczniejszy w zabijaniu bakterii niż erytromycyna i klarytromycyna - dwa podstawowe antybiotyki stosowane na świecie.



- Antybiotyki są filarami współczesnej medycyny, a oporność jest jednym z największych zagrożeń dla ludzkiego zdrowia. Opracowywanie nowych antybiotyków jest niezwykle trudne, ponieważ wiąże się ze znalezieniem nowego celu, który jest niezbędny do przetrwania szerokiej gamy różnych bakterii - powiedział dr Gerhard Koenig z University of Portsmouth, główny autor badań.



Brytyjczycy znaleźli prosty sposób od tworzenia zupełnie nowych antybiotyków. Wystarczy przeprojektować strukturę tych istniejących, aby zabijały występujące bakterie.



- Jeśli komputery mogą pokonać mistrza świata w szachach, nie widzę powodu, dla którego nie powinny być w stanie pokonać bakterii - dodał dr Koenig.



Kwestią czasu jest, by istniejące bakterie uodporniły się na nowe antybiotyki, co oznacza, że naukowcy będą musieli kontynuować badania nad opornością bakterii.