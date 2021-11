Superzaur – Nowy największy dinozaur na świecie

Niezwykłego odkrycia dokonał paleontolog pracujący na co dzień w arizońskim Museum of Natural History. Podczas przeglądu dorobku instytucji odkrył on, że niektóre kości pradawnych stworzeń zostały źle sklasyfikowane. Po najnowszej analizie dowiadujemy się, że superzaur mógł osiągać nawet 42 metry długości, co czyni go najdłuższym znanym nam dinozaurem.