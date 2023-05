Sztuczna inteligencja może zwiększyć produktywność pracowników

Najnowsze badania sugerują, że wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji przez pracowników, może zwiększyć ich produktywność nawet o 14 procent. Co ciekawe dotyczy to osób, które do tej pory wykazywały się słabszymi wynikami niż ich koledzy.

Zdjęcie Sztuczna inteligencja wpływa na produktywność / 123RF/PICSEL