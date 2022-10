Tajemniczy obiekt obok Titanica. Zagadka sprzed ćwierć wieku rozwiązana

Nie wiedzieliśmy, co odkryjemy. To, co wskazywał sonar, mogło być wieloma rzeczami, w tym kolejnym wrakiem statku. Szukałem okazji do zbadania tego dużego obiektu, który pojawił się na sonarze tak dawno temu. Niesamowicie było eksplorować ten obszar i odkrywać tę fascynującą tętniącą życiem formację wulkaniczną

komentuje Nargeolet.