Wyjątkowy galeon „Jabłko” odnaleziony na dnie Bałtyku. To prawdziwa perełka dla archeologów

Odkrycia dokonali szwedzcy archeolodzy z Muzeum Wraków w Sztokholmie.

Wrak znaleźli już w grudniu 2021 roku. Wiosną 2022 archeolodzy przeprowadzili badania, dzięki którym teraz zidentyfikowali statek.

Jest nim XVII-wieczny galeon nazwany Äpplet (pol. Jabłko), który był bliźniaczym statkiem okrętu wojennego Waza, jednego z najważniejszych eksponatów w historii Szwecji.

Odkrycie jest dla archeologów unikatem w historii morskiej archeologii i jednym z najważniejszych znalezisk w wodach Bałtyku.

Galeon "Jabłko", czyli unikatowe odkrycie z dna Bałtyku

Odkrycie Jabłka sięga grudnia 2021, kiedy szwedzcy archeolodzy morscy dostrzegli niezidentyfikowany wrak statku w wodach cieśniny przy wyspie Vaxholm. Badacze dostrzegli tam drewniany kadłub wskazujący na dawny okręt wojenny. Od razu dostrzegli podobieństwa do statku Waza. To wprawiło archeologów w ekscytację.

Nasz puls przyspieszył, gdy zobaczyliśmy, jak bardzo wrak jest podobny do Wazy. Zarówno konstrukcja, jak i potężne wymiary wydawały się bardzo znajome. Zakiełkowała w nas nadzieja na znalezienie jednego z siostrzanych statków Wazy Jim Hansson, archeolog morski Muzeum Wraków w Sztokholmie dla biura prasowego muzeum

Reklama

Kolejne badania potwierdziły nadzieje Szwedów. Wrak Jabłka ma bardzo podobne wymiary i próbki drewna w porównaniu z Wazą. Odkrycie kończy długoletnie śledztwo w poszukiwaniu zaginionego bliźniaka najsławniejszego okrętu Szwecji.



Zdjęcie Pełny wrak okrętu Waza jest najsławniejszym eksponatem w Szwecji / Javier Kohen / Wikipedia

Znaczenie odkrycia galeonu "Jabłko"

Szwedzi uważają, że nowe znalezisko jest kluczem do poznania szwedzkiego budownictwa okrętów. Porównanie Jabłka do Wazy może pokazać ich różnice, a co za tym idzie, drogę rozwoju, jaką przechodziły okręty wojenne w Europie. Tym samym może się także okazać ważnym elementem w pozyskaniu informacji ewolucji wojny na Morzu Bałtyckim.

[Jabłko] pomoże nam zrozumieć, jak ewoluowały wielkie okręty wojenne, od niestabilnego Wazy do nadających się do żeglugi behemotów, które mogły kontrolować Morze Bałtyckie, co było decydującym czynnikiem w powstaniu wielkiej potęgi Szwecji w XVII wieku Patrik Höglund, kolejny archeolog Muzeum Wraków w Sztokholmie

Niewątpliwie także nowy galeon będzie niezwykle istotny dla Szwedzkiej historii i kultury. Waza, odkryty w latach 60. XX wieku, jest jednym z najważniejszych skarbów dla Szwedów i symbolem ich historii. Jego bliźniak może mieć podobny status, jeśli archeolodzy wydobędą go na ląd. Na to trzeba jednak jeszcze poczekać.

Historia okrętów Jabłko i Waza

Oba Galeony stworzono na zlecenie króla Szwecji Gustawa II. Ciekawostką jest, że Waza otrzymał swoją nazwę od rodziny królewskiej, z której pochodził jeden z polskich królów, Jan III. Jabłko stworzył budowniczy Hans Jakobsson, który poszerzył go względem Wazy, aby zwiększyć stabilność.



Waza zatonął na swoim pierwszym rejsie. Jabłko, które wybudowano w 1629, służył podczas wojny trzydziestoletniej w walce o Pomorze Zachodnie. Był jednak na tyle trudny w nawigacji i drogi w utrzymaniu, że flota szwedzka zdecydowała się na kontrolne zatopienie w 1658.