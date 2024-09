Tajny obiekt kosmiczny USA dostrzeżony przez przydomowy teleskop

Felix Schöfbänker przekonuje w rozmowie z serwisem Space.com, że uchwycił zdjęcia tajnych amerykańskich obiektów kosmicznych, a wszystko za sprawą przydomowego 14-calowego teleskopu Dobsona zoptymalizowanego do śledzenia i fotografowania satelitów. Jak przekonuje, w ostatnich miesiącach był w stanie zobaczyć szczegóły, o których wcześniej nie wiedzieliśmy lub jedynie spekulowaliśmy, jak rozmiar, kształt i pozycja na niebie.

A mowa o nowej generacji amerykańskich satelitów rozpoznawczych, wyposażonych w optyczne i radarowe systemy obrazowania, wystrzelonych przez National Reconnaissance Office (NRO), czyli agencję Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych zajmującą się rozpoznaniem strategicznym, w tym projektowaniem, wynoszeniem i obsługą satelitów szpiegowskich dla rządu USA.

Tajne amerykańskie radary okiem amatora

FIA-Radar, znane również jako Topaz, to pięć satelitów zbudowanych przez firmę Boeing, zdolnych do dostarczania obrazów celów naziemnych w wysokiej rozdzielczości 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zdaniem Schöfbänkera mogą być one wykorzystywane przez tajną agencję Departamentu Obrony do śledzenia międzynarodowych terrorystów, handlarzy narkotyków i szefów przestępczych organizacji.