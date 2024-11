Naukowcy uchwycili pierwsze szczegółowe zdjęcie gwiazdy poza naszą galaktyką, dzięki czemu możemy zobaczyć ją nie tylko jako punkt światła, jak to miało miejsce dotychczas, ale w pełnej okazałości. Dzięki użyciu teleskopu interferometrycznego VLTI (Very Large Telescope Interferometer) należącego do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO), astronomowie uzyskali zbliżenie nietypowej gwiazdy.