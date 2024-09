To pierwszy raz w historii. Niebezpieczne zabawy z metalem w kosmosie

Następnie automatycznie rozprowadzana jest kolejna warstwa i proces powtarza się. Na końcu nadmiar proszku jest usuwany, a gotowy produkt nadaje się do szlifowania i polerowania. Sam proces topienia metalu w warunkach zerowej grawitacji jest już wystarczająco skomplikowany, a radzenie sobie z proszkiem metalowym jest nie tylko niebezpieczne, ale także całkowicie niepraktyczne.

Samowystarczalność dla przyszłych misji

Zbudowana przez Airbus i Uniwersytet Cranfield w Wielkiej Brytanii, Metalowa Drukarka 3D omija ten problem, naśladując działanie drukarki do plastiku. Drut ze stali nierdzewnej jest podawany do głowicy roboczej, a laser topi go na miejscu, co pozwala na natychmiastowe chłodzenie i utwardzanie stopionego metalu. Dla dodatkowego bezpieczeństwa, cała operacja była przeprowadzana zdalnie w zamkniętej metalowej skrzyni.

Zgodnie z informacjami agencji kosmicznej, drukarka ukończyła pierwszy z czterech testowych kształtów w sierpniu. Nie jest to może coś, czym można się chwalić pod względem estetyki, ale mamy tu przecież do czynienia z demonstratorem technologii, mającym pokazać, jak takie urządzenie może pomóc przyszłym misjom stać się bardziej niezależnymi od Ziemi, umożliwiając załogom samodzielne wytwarzanie części zamiennych lub specjalistycznego sprzętu. Po zakończeniu drukowania wszystkich czterech kształtów, zostaną one zwrócone na Ziemię do analizy.

Dzięki wydrukowaniu pierwszego metalowego kształtu w kosmosie, zespoły badawcze ESA osiągnęły znaczący kamień milowy w ustanawianiu zdolności do produkcji w przestrzeni kosmicznej. To (...) otwiera drogę do długodystansowych i długotrwałych misji, w których tworzenie części zamiennych, komponentów budowlanych i narzędzi na żądanie będzie kluczowe powiedział Daniel Neuenschwander, Dyrektor ds. Eksploracji Człowieka i Robotów w ESA.

