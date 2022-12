Toaleta wyposażona w mikrofon wykryje choroby i udzieli porady

Kluczowa jest tu szybka diagnoza, tyle że osoba chorująca najczęściej nie ma świadomości, że chodzi o cholerę, bo śledzenie chorób jelitowych to bardzo trudne zadanie. To właśnie dlatego Maia Gatlin z Georgia Institute of Technology opracowała nowy sposób wykorzystania sztucznej inteligencji, a konkretniej maszynowego uczenia, do wykrywania biegunki.



Pomysł zakłada wykorzystanie nieinwazyjnego mikrofonu do identyfikowania chorób jelit, bez konieczności zbierania informacji umożliwiających identyfikację, co oznacza, że sztuczna inteligencja może określić infekcję bez badania w placówce medycznej. Gatlin i jej zespół testowali i trenowali swoje AI na plikach audio z zasobów sieci, przekształcając próbki dźwiękowe wydalania lub ruchu jelit w spektrogram, czyli wizualny sposób przedstawiania dźwięku.



Zdjęcie Ten mały niepozorny mikrofon ze wsparciem AI może wykrywać choroby jelit / Maia Gatlin/Acoustical Society of America / materiały prasowe

Różne rodzaje wydalania dają różne obrazy, dzięki czemu można odróżnić proces prawidłowy od chorobowego - pomysł prosty i jak się okazuje niezwykle skuteczny, dlatego badacze chcą teraz umieścić swoje sensory w miejscach zagrożonych epidemiami cholery, a docelowo także we wszystkich domach, gdzie mogą posłużyć do monitorowania własnych wypróżnień i udzielania wskazówek, jeśli wykryją nieprawidłowości.



Czujnik może być używany w strefach klęsk żywiołowych (gdzie zanieczyszczenie wody prowadzi do rozprzestrzeniania się patogenów przenoszonych przez wodę), a nawet w placówkach opieki pielęgniarskiej/hospicyjnej do automatycznego monitorowania wypróżnień pacjentów. (...) być może pewnego dnia nasz algorytm będzie mógł być używany z istniejącymi inteligentnymi urządzeniami domowymi do monitorowania własnych wypróżnień i stanu zdrowia! podsumowuje Gatlin.