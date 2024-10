Używasz dezodorantów? Lepiej natychmiast przestań. Są jak miejski smog!

Mają odświeżać, zapobiegać poceniu się, maskować nieprzyjemny zapach, nawilżać czy utrzymywać fryzurę nienaruszoną przez cały dzień. Dbałość o higienę osobistą to bardzo ważna część naszego codziennego życia i używamy do tego celu wielu różnych produktów. Pytanie tylko, czy wiemy, co naprawdę robią z naszym zdrowiem?

Dezodoranty szkodzą nam jak miejski smog. Niepokojące wyniki nowego badania /adobestock /INTERIA.PL