Mikroplastiki wchłonięte przez płód utrzymują się po urodzeniu

Mikro- i nanoplastiki zidentyfikowano m.in. w płucach dwutygodniowych myszy, zarówno samców, jak i samic. I choć badacze wskazują, że nie można wykluczyć, że niektóre fragmenty mogły być przekazane przez mleko matki już po narodzinach, ich obecność na tak wczesnych, kluczowych dla rozwoju etapach powinna budzić niepokój. Jeśli te wyniki uzyskane na myszach dotyczą także ludzi - zdaniem ekspertów istnieją poważne biologiczne powody, by tak sądzić - to dzieci przychodzą na świat z obciążeniem mikroplastikiem w swoich organach i tkankach.

Nikt nie chce plastiku w swojej wątrobie. Teraz, gdy wiemy, że plastik tam jest - i w innych organach - kolejnym krokiem jest zrozumienie, dlaczego tak się dzieje i co to oznacza mówi Phoebe Stapleton, prof. farmakologii i toksykologii na Uniwersytecie Rutgers.

Dzieci rodzą się zanieczyszczone mikroplastikiem

W miarę jak produkty plastikowe rozpadają się i rozprzestrzeniają w środowisku, mogą dostawać się do ludzkiego ciała poprzez jedzenie, wodę, a nawet powietrze, które wdychamy. Co to oznacza dla naszego zdrowia?

Jeszcze nie wiadomo, ale ich wpływ z pewnością nie jest pozytywny, bo zanieczyszczenie mikroplastikiem już wcześniej powiązano m.in. ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Wiemy też, że narażenie na zanieczyszczenia i chemikalia we wczesnym etapie życia może znacząco zwiększyć ryzyko problemów zdrowotnych i chorób przewlekłych w przyszłości i prawdopodobnie dotyczy to także mikroplastiku.