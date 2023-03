W katedrze w Leicester znaleziono komorę skrywającą ponurą historię

Wewnątrz znaleziono podstawę ołtarza wykonanego z piaskowca, frontem odwróconą do ziemi i przykrytą gruzem. Szacuje się, że ta komnata zasypana została w III lub IV wieku n.e., co sugeruje powiązanie tego wydarzenia z opuszczaniem wojsk rzymskich Wielkiej Brytanii. Jednak potrzebne jest przeprowadzenie dokładniejszych badań, zanim będzie można stwierdzić, co działo się na tych terenach w tamtych czasach.

Komora pod katedrą

Podczas wykopalisk znaleziono rzymską broszę i szpilki, co zdaje się potwierdzać legendy na temat tego, że to miejsce było wykorzystywane do kultu już w czasach rzymskiej okupacji.