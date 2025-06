Biżuteria z unikatowym różowym diamentem, którą uznaje się za niegdysiejszą własność ostatniej królowej Francji, Marii Antoniny, a później jej córki, została właśnie sprzedana - za ok. 14 milionów dolarów. Klejnot o nazwie "Marie-Thérèse" trafił na aukcję w Nowym Jorku, gdzie zaoferowana za niego kwotę ok. trzy razy większą niż cena wywoławcza. Ten 10,38-karatowy różowy diament osadzony jest w platynowym pierścionku.

Tak duże zainteresowanie cennym klejnotem wynika nie tylko z tego, że biżuteria należeć miała do Marii Antoniny - ważniejszy dla kolekcjonera mógł być nawet sam kamień. Różowe diamenty są bowiem ogółem niezwykle rzadkie, a do tego bardzo tajemnicze - wciąż stanowią pewną zagadkę dla naukowców. Wszystko dlatego, że ich zabarwienie powstaje w sposób odmienny od innych kolorowych diamentów ipewne szczegóły na temat cech tych kamieni szlachetnych pozostają niezgłębione .

Różowy diament to prawdziwy skarb. Na świecie jest ich bardzo mało

Jak wyjaśnia na łamach "The Conversation" dr Elton Santos, wykładowca ds. fizyki teoretycznej i obliczeniowej materii skondensowanej z Uniwersytetu Edynburskiego, tylko mały ułamek diamentów podlega tak skrajnym i precyzyjnym warunkom ciśnienia i temperatury podczas ich formowania, stąd różowe klejnoty uznawane są za szczególny skarb - "razem z czerwonymi diamentami to najrzadsze ze wszystkich kolorowych diamentów", podkreśla ekspert. Te szlachetne kamienie wzbudzają tym samym zainteresowanie nie tylko kolekcjonerów, ale i badaczy. Naukowcy używają zaawansowanych technik, takich jak spektroskopia w podczerwieni i dyfrakcja rentgenowska, aby badać strukturę unikatowych różowych diamentów.

Dr Santons przypomina, że przez wiele lat głównym źródłem różowych diamentów była kopalnia Argyle w Australii (na zdj. głównym). Znajdowała się przy rzadkim kominie wulkanicznym, na obszarze, który miliardy lat temu był bardzo aktywny tektoniczne. Oznacza to, że właśnie w tym miejscu ekstremalne ciśnienie i temperatury wpłynęły na to, że wydobywane tam diamenty miały rzadkie barwy. Kopalnię zamknięto w 2020 roku po wyczerpaniu złóż, co dodatkowo podniosło wartość tych diamentów.