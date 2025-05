Od czasu do czasu na aukcjach pojawiają się przedmioty, które wykraczają poza granice zwyczajności i przyciągają uwagę kolekcjonerów oraz mediów z całego świata . Niedawno anonimowy nabywca wydał na aukcji miliony dolarów na tablicę z Dziesięcioma Przykazaniami . Niedługo później iście kosmiczny obiekt - czasomierz wyrzeźbiony we fragmencie meteorytu Muonionalusta - został wystawiony na sprzedaż za równie nieziemską cenę. Głośnym echem odbiła się też oferta prezentująca jeden z największych samorodków , jakie prawdopodobnie kiedykolwiek zostaną zaoferowane na aukcji - bryłkę złota o wadze 4,5 kg.

Wystawiony na aukcji egzemplarz to niebieski diament "The Mediterranean Blue" - fantazyjny, żywo błękitny kamień o masie 10,3 karatów i szacowanej wartości 20 milionów dolarów, wywołał zaciętą walkę na licytacji, by szybko przekroczyć prognozowaną cenę. Nic dziwnego - jak przypomina specjalizująca się w obrocie diamentami polska firma Mart Diamonds, "najwyższej jakości naturalne niebieskie diamenty to kamienie, o których można powiedzieć, że w zasadzie nie istnieją. Zaledwie 0,1 proc. światowego wydobycia to kamienie o niebieskiej barwie". I choć poza tym unikalnym kolorem niebieski diament wykazuje wszystkie te same wrodzone właściwości minerału, pragnienie jego posiadania ze względu na unikalną barwę jest wśród kolekcjonerów ogromne.