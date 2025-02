Na aukcję trafił legendarny instrument wykonany przez Antonio Stradivariego - 300-letnie skrzypce. Stradivari urodzony ok. 1644 roku w Cremonie był włoskim lutnikiem, powszechnie uznawanym za jednego najwybitniejszych twórców instrumentów smyczkowych w historii. Skrzypce niedawno sprzedane na aukcji zostały zbudowane przez Antonio Stradivariego w 1714 roku w Cremonie we Włoszech - Stradivari był przedstawicielem kremońskiej szkoły lutniczej.

Jego Stradivariusy uważane są za ogromne osiągnięcia lutnicze, stanowiły one wzór dla wielu późniejszych lutników. Na Stradivariusach grało wielu słynnych wirtuozów. Na instrumentach Stradivariego grali także Polacy, m.in. Henryk Wieniawski czy Bronisław Huberman. Przez lata narosło wiele legend dotyczących tajemnicy brzmienia instrumentów Stradivariego.

Skrzypcom Stradivariego przypisywano niekiedy magiczne właściwości, szeptano też o kontaktach mistrza z samym diabłem, który miał dotykiem nadawać instrumentom specjalne brzmienie. Niektórzy sugerowali też, że wyjątkowy zdaniem wielu osób dźwięk wynika z unikalnego składu lakieru czy specjalnej obróbki drewna. "Boskie brzmienie" nie zostało jednak potwierdzone we współczesnych badaniach - niejednokrotnie skrzypkowie nie widzieli rnawet óżnicy między Stradivariusami a nowszymi instrumentami.

Sprzedane niedawno skrzypce z 1714 r. najbardziej znane są z tego, że powstały w tzw. złotym okresie pracy mistrza (1700-1725) oraz ze względu na to, że przez dziesięciolecia sięgał po nie Joseph Joachim, węgierski wirtuoz, dyrygent i kompozytor - uważany za jednego z najwybitniejszych skrzypków XIX wieku. Instrument Antonio Stradivariego z 1714 r. uchodził za ulubione skrzypce Joachima. Później zostały nabyte przez skrzypka Si Hon Ma. Stąd nazwa wystawionych na aukcji skrzypiec: "Joachim-Ma".

Mimo przewidywań skrzypce te nie pobiły rekordu. Szacowano, iż zostaną one sprzedane za 12-18 milionów dolarów. Skrzypce Stradivariego, mimo upływu lat, są bowiem wciąż bardzo popularne i cieszą się dużym zainteresowaniem. Tymczasem aukcja w Sotheby's w Nowym Jorku rozpoczęta od 8 milionów dolarów zakończyła się dość szybko, nie przebijając nawet najniższego prognozowanego progu.

Skrzypce sprzedano ostatecznie za 11,25 mln dolarów. New England Conservatory, które posiadało skrzypce od ostatniej dekady, poinformowało, że dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na program stypendialny - największy w historii fundusz stypendialny dla studentów w historii konserwatorium.

Rekordowa aukcja Stradivariusa pozostaje więc niezachwiana od 2011 roku, gdy sprzedano skrzypce "Lady Blunt" z 1721 r. Instrument osiągnął na aukcji cenę 15,9 mln dolarów. Najwyżej wycenianymi skrzypcami Stradivariusa są natomiast te z 1716 r. - "The Messiah". Szacuje się, że są warte ok. 20 mln dolarów. Znajdują się one w kolekcji Ashmolean Museum w Oksfordzie w Anglii.