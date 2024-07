Zadłużony robotnik przypadkowo odkrył wielki skarb

Zadłużony robotnik z Indii przypadkowo odkrył wielki diament

Raju Gound może mówić o ogromnym szczęściu. Właśnie udało mu się odkryć niezwykle wyjątkowy diament. Jak informuje firma wydobywcza National Mineral Development Corporation (NMDC), ważący 19,22 karata diament wyceniany jest na nawet 8 milionów rupii, czyli 378 tysięcy złotych.

Dla znalazcy jest to ogromna szansa na lepsze życie. Rodzina odkrywcy przyznała, że za uzyskane pieniądze chce zbudować większy dom, ale najpierw spłacą 500 tysięcy rupii długów (ok. 24 tysiące złotych). Jako że Raju Gound posiada aż 19-osobową rodzinę, z którą na co dzień mieszka, kwota będzie podzielona na wszystkich członków.

Największy diament w kopalni NMDC był wart 700 tysięcy zł

Co ciekawe, Gound nie zamierza przestać poszukiwać diamentów. Przyznał, że teraz z jeszcze większym zapałem będzie "dłubał" w ziemi, bo w niej czekają na niego jeszcze bardziej drogocenne kamienie. Jak oddała firma wydobywcza National Mineral Development Corporation, w 2018 roku na terenie kopalni znaleziono diament wart 15 milionów rupii (ok. 700 tysięcy złotych).