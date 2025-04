W 1979 roku para poszukiwaczy John i Frances Aggiss dokonali niezwykłego odkrycia w Kalgoorlie w Goldfields w Australii Zachodniej. Znaleźli samorodek złota, który ze względu na swoją wyjątkowość otrzymał nazwę "Golden Beauty". Jest to niezwykłe znalezisko, bo według szacunków samorodki złota stanowią jedynie 2 proc. rocznego wydobycia złota na całym świecie . Ponadto ta imponująca bryła z Australii waży ponad 145 uncji trojańskich (około 4,5 kilograma) i ma ok. 19 cm szerokości.

W tamtym momencie była to największa bryła złota znaleziona w tym regionie od prawie 50 lat - wcześniejszy rekord należał do "Golden Eagle", samorodka znalezionego w 1931 r. Po latach przechowywania w prywatnej kolekcji wart fortunę okaz "Golden Beauty" trafił na aukcję Nature & Science Signature Auction, organizowaną przez Heritage Auctions. Dom aukcyjny podkreśla, że "Golden Beauty" to gwiazda tego wydarzenia.