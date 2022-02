Szczegółowe badania, opublikowane w "Science Translational Medicine" wykazały, że niektóre z ostatnich ognisk epidemii wirusa Ebola w Afryce były związane z trwałym zakażeniem u osób, które przeżyły wcześniejsze epidemie. To by oznaczało, że wirus w jakiś sposób ukrywał się w ich organizmie, by zaatakować w najmniej spodziewanym momencie. Dokładna "lokalizacja" wirusa Ebola i mechanizmy leżące u podstaw późniejszego nawrotu choroby, pozostawała nieznana.

Zespół naukowców z Instytutu Medycznych Badań Chorób Zakaźnych Armii Stanów Zjednoczonych kierowany przez dr Xiankuna (Kevina) Zenga wykorzystał modele zwierzęce naczelnych, które najdokładniej odwzorowują przebieg choroby u ludzi, aby rozwiązać tę zagadkę.



- Nasze badania są pierwszymi, które ujawniają miejsce ukrycia wirusa Ebola w mózgu i patologię powodującą późniejszą śmiertelną chorobę związaną z wirusem Ebola w modelu naczelnych. Stwierdziliśmy, że około 20 proc. małp, które przeżyły śmiertelną ekspozycję na wirusa Ebola po zastosowaniu terapii przeciwciałami monoklonalnymi, nadal miało przewlekłą infekcję wirusem Ebola - szczególnie w układzie komorowym mózgu, w którym wytwarzany jest płyn mózgowo-rdzeniowy. Odnotowano to nawet wtedy, gdy wirus Ebola został usunięty ze wszystkich innych narządów - powiedział dr Zeng.



Naukowcy odkryli, że ciężki stan zapalny wywołany przez wirusa Ebola występował w układzie komorowym mózgu - w innych narządach nie stwierdzono wyraźnej patologii. To by oznaczało, że wirus Ebola może ukrywać się właśnie w mózgu.



Literatura medyczna zna przypadki osób, u których doszło do nawrotu choroby wywołanej przez wirusa Ebola. Badania dr Zenga potwierdziły, że patogen - mimo usunięcia go ze wszystkich innych narządów - może ukrywać się i utrzymywać wysokie stężenie w określonych regionach uprzywilejowanych immunologicznie narządów, np. ciałach szklistych oka, kanalikach nasiennych jąder czy systemie komorowym mózgu.



Wirus Ebola wywołuje jedną z najbardziej śmiertelnych chorób zakaźnych znanych ludzkości - gorączkę krwotoczną Ebola. Wciąż stanowi poważne zagrożenie w Afryce, a według WHO tylko w 2021 r. pojawiły się trzy ogniska epidemii. Nie ma specyficznych leków zwalczających patogen, ale ostatnie badania potwierdziły, że eksperymentalne szczepionki, które podano m.in. osobom z Demokratycznej Republiki Konga, zapewniają długotrwałą ochronę.