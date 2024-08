Naukowcy z University of British Columbia w swoich analizach bazowali na grupie prawie 234 tysięcy osób, których preferencje zebrano za pomocą kwestionariuszy ze strony yourmorals.org. Dane były zbierane co tydzień przez aż 10 lat.

W trakcie badań zauważono, że wiara w takie wartości jak czystość, lojalność i szacunek dla autorytetu zmienia się w ciągu roku. Wartości te często zbiorczo nazywane są "wartościami wiążącymi".

Odkryto, że wartości te były najbardziej cenione wiosną i jesienią, zaś mniej cenione były latem i zimą. Efekt ten był znacznie silniejszy niż poziom istotności statystycznej. Jednocześnie udokumentowano, że osoby starsze i zamożniejsze były bardziej wrażliwe na zmiany wiosną i latem. Z drugiej strony sprawiedliwość i troska o innych wykazywały mniejsze wahania w ciągu roku. Podobny wzorzec został udokumentowany również w Kanadzie i Australii.

- Ludzie popierają wartości moralne, które promują spójność i konformizm grupowy, silniej wiosną i jesienią niż latem i zimą. Wartości moralne są fundamentalną częścią tego, jak ludzie podejmują decyzje i formułują osądy, więc uważamy, że to odkrycie może być tylko wierzchołkiem góry lodowej, ponieważ ma implikacje dla wszelkiego rodzaju innych skutków - powiedział Ian Hohm z University of British Columbia.

Badacze w swoim artykule piszą: "Analizy dostarczyły również pewnych dowodów na to, że spadek wiążącego poparcia wartości moralnej w okresie letnim, ale nie zimą, był silniejszy w regionach o większej sezonowości".

Jaki wpływ mają zmiany wartości na nasze życie?

W trakcie badań okazało się również, że Amerykanie są bardziej niespokojni wiosną i jesienią. Jak powiedział profesor Mark Schaller: - Ta korelacja sugeruje, że wyższy poziom lęku może skłaniać ludzi do szukania pocieszenia w normach i tradycjach grupowych podtrzymywanych przez wartości wiążące.

Badacze sugerują, że w krajach, w których premier lub prezydent może wybrać datę wyborów, wpływ pory roku na postawę człowieka może mieć interesujące implikacje na wynik.

Wydaje się, że wyniki nie są zniekształcone przez konkretne wydarzenia, choć część z nich mogło mieć potencjalny wpływ. Zauważono także, że Boże Narodzenie również może wpływać na postawę ludzi, chociaż nie wykazano tutaj konkretnego wzorca.

Co ciekawe specjaliści sądzą, że surowość wyroków skazujących w sprawach karnych również może być zależna od pór roku. Ponadto wskazują, że zmiany w postrzeganiu wartości takich jak szacunek dla autorytetu oraz lojalność mogą mieć wpływ na ukierunkowanie kampanii na rzecz zdrowia publicznego (np. przy przypadku epidemii).

Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Proceedings of the National Academy of Sciences .

