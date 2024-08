Pokaż mi zdjęcie ze szkoły, a powiem ci... jak długo będziesz żyć

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych przeanalizowali losy tysięcy nastolatków, którzy ukończyli szkołę średnią pod koniec lat pięćdziesiątych, aby przyjrzeć się potencjalnemu związkowi wyglądu i ryzyka śmiertelności. Efekty? Ich zdaniem mniej atrakcyjni ludzie są nieco bardziej narażeni na ryzyko stosunkowo krótszego życia, co może oznaczać, że cechy, które uważamy za atrakcyjne, mogą przekazywać informacje o stanie zdrowia.

I chociaż dla większości z nas będzie to mocno zaskakująca informacja, już wcześniejsze badania wykazywały powiązania między naszym układem odpornościowym a oceną piękna. Niewiele jest jednak dowodów na to, czy osoby powszechnie uważane za atrakcyjne, mają większe szanse na dożycie sędziwego wieku.

Niewiele wiadomo na temat związku między atrakcyjnością twarzy a długowiecznością. Ale atrakcyjność może świadczyć o podstawowym zdrowiu i systematycznie kształtuje krytyczne procesy stratyfikacji społecznej piszą w opublikowanym artykule socjolog Connor Sheehan z Arizona State University i ekonomista Daniel Hamermesh z University of Texas w Austin.

Badacze uznali więc, że najwyższy czas to zmienić i poprosili niezależny panel składający się z sześciu mężczyzn i sześciu kobiet o ocenę atrakcyjności 8386 zdjęć absolwentów szkół średnich wykonanych w 1957 roku. Następnie w ramach tego "konkursu piękności" uczestników podzielono na sześć różnych kategorii, ocenianych od najbardziej do najmniej atrakcyjnej.

Atrakcyjni ludzie to zdrowi ludzie?

Kolejnym krokiem było porównanie wyników (prawie 43 proc. osób zmarło do końca okresu obserwacji) z Krajowym Wskaźnikiem Śmiertelności (centralny indeks informacji o zgonach mieszkańców USA), które ujawniły bardzo interesujące informacje. W przypadku osób najmniej atrakcyjnych, czyli przydzielonych do grupy szóstej, prawdopodobieństwo śmierci było o ok. 16,8 procent większe niż w przypadku osób z czterech środkowych grup. Co jednak ciekawe, różnica w śmiertelności pomiędzy tymi ostatnimi a najbardziej atrakcyjną grupą była niewielka.

Ogólnie rzecz biorąc, odkryliśmy, że w przypadku osób, których atrakcyjność twarzy została oceniona w najmniej atrakcyjnej grupie, ryzyko śmiertelności w ciągu życia było wyższe w porównaniu z osobami ocenionymi jako średnie lub ładne piszą Sheehan i Hamermesh.

Uwzględnienie czynników takich jak wykształcenie i zarobki nieco zmniejszyło różnice, przy czym zmienną najbardziej wpływową jest zdrowie. Co więcej, przedstawione tu dane nie wystarczą, aby wykazać bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy i są ograniczone, ponieważ skupiają się na jednym obszarze geograficznym, a naukowcy sami przyznają, że przyczyny tego związku wciąż są dla nich niejasne. Dlatego chcieliby zobaczyć w przyszłości więcej badań nad głębszymi powiązaniami zdrowia i choroby z zewnętrznymi oznakami, które moglibyśmy obiektywnie mierzyć przez całe życie.