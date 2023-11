Zagadka czaszki z australijskiej plaży. Po 16 latach wiemy do kogo należała

Najstarsza taka skamielina

Kotevski ze swoim zespołem wykorzystali różne analizy fragmentu czaszki i zestawili ich wyniki z dostępną wiedzą z dziedziny paleontologii. Użyli m.in. tomografii komputerowej i analiz filogenetycznych, do zdobycia jak najwięcej danych o czaszce.

Naukowcy ustalili, że fragment czaszki ma cechy zbieżne z innymi szczątkami, które przypisuje się tzw. megaraptorydom, słabo poznanym masywnym teropodom, których nieliczne pozostałości znajdowano w Australii i Argentynie. Charakteryzowały się dużymi pazurami i silnymi kończynami przednimi.

Autorzy badań są niezwykle podekscytowani wynikami. Powiązanie fragmentu czaszki z megaraptorydami nadaje jej ogromnej unikatowości. Wskazuje to na fakt, że mamy do czynienia z najstarszą i najdokładniejszą czaszką tego rodzaju dinozaurów, jaką kiedykolwiek odkryto.

[ Ten fragment] jest starszy od następnego australijskiego o około 20 milionów lat, a od argentyńskiego o 30 milionów lat powiedział Kotevski dla ABC News

Na tropie tajemniczych dinozaurów

Ten fragment czaszki wspiera hipotezę, że megaraptorydy wywodzą się z kontynentu australijskiego. Stamtąd w kredzie rozprzestrzeniły się na inne tereny południowej sfery Ziemi.

Jednak co jeszcze ważniejsze to odkrycie, na które czekano 16 lat, może dać odpowiedź nt. samej ewolucji megaraptorydów. A do tej pory są one jednymi z najbardziej tajemniczych rodzajów dinozaurów.

Zdjęcie Artystyczna wizja Megaraptora, jednego z reprezentantów megaraptorydów. Megaraptorydy zaliczane są do kladu teropodów zwanych koelurozaurami, który obejmuje tyranozaury i raptory / Alexander Thomas Lovegrove / Wikipedia

Paleontolodzy sugerują, że mogli poznać ścieżkę ewolucji czaszek megaraptorydów po porównaniu fragmentu z Australii do młodszych szczątków z Ameryki Południowej.

Czaszki tych teropodów stawały się coraz bardziej wydłużone i zgrabne w trakcie ich ewolucji. Wydaje się, że w późniejszym okresie megaraptorydy wykształciły wysoką ścianę kostną w kierunku grzbietowo-bocznym, aby oddzielić powierzchnię stawową nosa od pozostałej części czaszki czołowej fragment badań w czasopiśmie Cretaceous Research

Kotevski wraz ze swoją grupą mają nadzieję, że ich badania będą ważnym krokiem w rozwoju badań nad tymi tajemniczymi dinozaurami. Do dziś nie znaleziono szkieletu gada identyfikowanego jako megaraptoryd skomplementowanego w więcej niż 15%.