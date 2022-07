Rozmnażanie pewnego rodzaj czerwonych alg jest możliwe dzięki skorupiakom morskim, które przenoszą komórki płciowe pomiędzy męskimi i żeńskimi osobnikami alg podobnie, jak robią to pszczoły, kiedy latają z kwiatka na kwiatek. Wyniki badań zostały opublikowane przez naukowców w czasopiśmie Science.

Zapylanie obecne w przyrodzie miliony lat temu

W związku z tym, że krasnorosty i skorupiaki mają znacznie dłuższą historię niż rośliny na lądzie, naukowcy przypuszczają, że zapylanie pojawiło się miliony lat wcześniej, niż myśleliśmy.

Zapylanie jest procesem przenoszenia męskich komórek płciowych na żeński kwiat. W 2016 roku naukowcy odkryli "zapylanie" trawy morskiej, wywodzącej się od roślin lądowych, przez morskie skorupiaki.

W przypadku glonów uważano do tej pory, że przenoszenie komórek odbywa się dzięki przepływowi wody.

Myriam Valero, która jest genetykiem populacyjnym na Uniwersytecie Sorbony w Paryżu, wraz z zespołem chciała zbadać genetykę i kojarzenie glonów Gracilaria gracilis. W laboratorium zauważyli setki małych, podłużnych skorupiaków, a podobieństwo plemników alg do pyłków naprowadziło naukowców na pomysł "zapylenia"

Zdjęcie Gracilaria wyrzucona na plażę / 123RF/PICSEL

Przebieg badania

Naukowcy pogrupowali algi według płci, a następnie umieścili je w 15-centymetrowej odległości w zbiorniku, gdzie nie było ruchu wody. W niektórych umieścili centymetrowego skorupiaka Idotea balthica. Kiedy zapłodnienie dochodziło do skutku, pojawiała się pęcherzykowa struktura nazywana cystokarpem. Kiedy naukowcy je zliczyli, okazało się, że skuteczność zapładniania w obecności skorupiaków była dwudziestokrotnie większa.

Zdjęcie Podwoik bałtycki (Idotea balthica) / Mark Blaxter / Wikipedia

Odkrycie zostało potwierdzone przy użyciu mikroskopu. Skorupiaki, podobnie jak pszczoły były symetrycznie oblepione komórkami.

- Taki system mógłby rozciągać się na prekambr, gdy były obecne krasnorosty - mówi Conrad Labandeira, paleobiolog z Smithsonian National Museum of Natural History w Waszyngtonie.

Naukowcy wyjaśniają, że ruch wody z pewnością ma wpływ na zapładnianie alg, ale w większości proces ten zachodzi podczas odpływu w spokojnych wodach.

Dalsze badania mają wykazać, czy inne glony również rozmnażają się z wykorzystaniem zwierząt i czy w procesie uczestniczy więcej zwierzęcych pośredników.

Źródło: E. Lavaut et al. Pollinators of the sea: A discovery of animal-mediated fertilization in seaweed. Science. Vol. 377, July 29, 2022, p. 528. doi: 10.1126/science.abo6661.