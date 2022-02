Gdy w listopadzie 2019 roku przebywająca w gabońskim Parku Narodowym Loango Alessandra Mascaro obserwowała samicę szympansa pielęgnującą swojego syna, który akurat chwilę wcześniej zranił się w stopę, dostrzegła u niej dosyć niespotykane zachowanie. Szympansica jakby złapała coś, a następnie włożyła to do swojej jamy gębowej. Chwilę później położyła to bezpośrednio na otwartą ranę swojego małpiego dziecka.

Jak się później okazało, tym czymś był właśnie jakiś owad. Mniej więcej tydzień później podobnego zachowania dopatrzyła się u innego dorosłego osobnika inna uczona. Badacze zdali więc sobie sprawę, że mają do czynienia z wcześniej nieznanym postępowaniem i przez następne 15 miesięcy obserwowali naszych krewnych pod kątem takich sytuacji.

Łącznie odnotowano 22 owadzich okładów. 19 z nich szympansy zastosowały na swoich ciałach, natomiast trzy pozostałe zostały nałożone na rany innych. Aplikacje części z nich udało się nawet uwiecznić za pomocą kamer.

Co prawda, nie zidentyfikowano jeszcze gatunku używanych przez małpy owadów, jednak z dotychczasowych obserwacji wynika, że osiągają one około pięć milimetrów długości oraz charakteryzują się ciemnym kolorem. Być może, mają również właściwości przeciwzapalne albo antyseptyczne. W następnym etapie badań uczeni postarają się to sprawdzić.

Dodatkowo w trakcie prac naukowcy zaobserwowali wśród szympansów wyjątkowo prospołeczne zachowania jak na przykład opatrywanie ran niespokrewnionym osobnikom. Takie działania świadczą o odczuwaniu empatii przez te wspaniałe zwierzęta.

Całe badanie opublikowano w czasopiśmie "Current Biology".