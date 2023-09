Rosyjskie drony kamikadze spadły na terytorium Rumunii

Dlatego też właśnie podjęto decyzję o nie tylko wzmocnieniu ochrony Dunaju i wybrzeża Morza Czarnego, za pomocą systemów obrony powietrznej i łodzi patrolowych, ale również oświadczono, że jeśli pojawi się obawa o wlot rosyjskiego drona w rumuńską przestrzeń powietrzną, to maszyny zostaną odpowiednio szybciej strącone. — W razie potrzeby, Rumunia zestrzeli rosyjskie drony — powiedział zastępca szefa Sztabu Ministerstwa Obrony Rumunii.

Dodatkowo, Rumunia postanowiła zamknąć do odwołania przestrzeń powietrzną nad obszarem, w którym rozbiły się drony i rozmieściła tam ponad 600 żołnierzy. W ten sposób systemy obrony powietrznej będą mogły wykonywać swoją pracę bez obawy o możliwość strącenia cywilnego samolotu. Jest to ważne ze względu na bezpieczeństwo obywateli zarówno Rumunii, jak i Ukrainy.

Rosjanie niszczą ukraińskie porty i silosy ze zbożem

Rosjanie od czerwca bieżącego roku, gdy skończyła się umowa zbożowa, niemal co noc atakują pociskami i dronami kamikadze ukraińską infrastrukturę portową, leżącą na wybrzeżu Morza Czarnego oraz na Dunaju. Co ciekawe, na te zaczepki Kremla zareagowało również dowództwo NATO. Sojusz przeprowadzi specjalne ćwiczenia w regionie z krajami ościennymi, które mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa i zniechęcenie Kremla do realizacji kolejnych ataków.