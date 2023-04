HBO Max: cena 2023. Na ile urządzeń, co warto obejrzeć?

GeekWeek

HBO Max to serwis streamingowy należący do koncernu mediowego Warner Bros. Discovery. Wykupienie miesięcznej subskrypcji dostępu do usługi umożliwia korzystanie z biblioteki pełnej najnowszych filmów i seriali. Ile kosztuje HBO Max w 2023 roku i jak wykupić dostęp w Polsce?

Zdjęcie HBO Max - cena, współdzielenie konta, co warto obejrzeć / SOPA Images / Contributor / Getty Images