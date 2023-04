SkyShowtime w kwietniu 2023. Powiedz tak horrorowi "Nope"

SkyShowtime jest na polskim rynku od niedawna. Choć liczba nadchodzących nowości nie zwala z nóg, możemy być pewni, że będzie co oglądać. W kwietniu na platformie pojawi się między innymi "Grease: Rise of the Pink Ladies". Ta pozycja szczególnie spodoba się fanom kultowego musicalu. Akcja serialu dzieje się cztery lata przed fabułą "Grease". Wraz z głównymi bohaterkami przeniesiemy się na szkolne korytarze. Pierwsze dwa odcinku serialu będziemy mogli oglądać od 7 kwietnia 2023 roku, następne pojawiać się będą regularnie co tydzień.

Wideo youtube

Premierę będzie miał też serial "Drift: Partners in Crime". Poznamy w nim historię dwóch braci, którzy w latach młodości kochali szybkie samochody, a obecnie... są policjantami patrolującymi autostrady. Nie obejdzie się oczywiście bez pościgów i zwrotów akcji, trzymających nas w napięciu przez telewizorami. Serial ten pojawi się w całości 25 kwietnia 2023 roku.

Reklama

Nie zapominajmy też o obowiązkowej pozycji dla fanów horrorów, czyli "Nope".

Wideo youtube

Kwietniowe nowości na SkyShowtime. Lista

Co zatem zbiorczo zobaczymy na SkyShowtime? W kwietniu na platformie pojawi się kilka nowości.

Grease: Rise of the Pink Ladies,

Drift — Partners in Crime,

Law&Order: sezon 22,

Mayor of Kingstown,

Rabbit Hole,

Nope.

Ile kosztuje SkyShowtime?

Jak już wspomniałam, SkyShowtime jest na polskim rynku od niedawna. Biblioteka platformy z miesiąca na miesiąc będzie poszerzana. Jeżeli jesteśmy zainteresowani tym, co oferuje, nadal możemy skorzystać z atrakcyjnej promocji na abonament serwisu.

W standardowej cenie SkyShowtime kosztuje 24.99 zł. Jeszcze przez kilkanaście dni dostępna jest promocja, obniżająca tę kwotę o połowę. Za dostęp do serwisu zapłacimy więc 12.49 zł, a cena ta będzie nas obowiązywała do momentu, kiedy zdecydujemy się zrezygnować z abonamentu. Ewentualne modyfikacje mogą wystąpić, jeżeli zmieni się cena podstawowa (promocja zapewnia nam 50 procent obniżki).

Z promocji możemy skorzystać do 11 kwietnia 2023, do godziny 23:59. Co ważne, to że aby faktycznie płacić mniej, musimy założyć konto przez stronę internetową platformy.