Jesteś keto? Możesz być w podwyższonym ryzyku chorób sercowo-naczyniowych!

Naukowcy przebadali 305 osób stosujących dietę ketogeniczną z około 1200 osób stosujących standardową dietę, posiłkując się informacjami zdrowotnymi z brytyjskiej bazy danych UK Biobank, która monitorowała zdrowie pacjentów przez co najmniej 10 lat.

Nasze badanie wykazało, że regularne spożywanie diety ubogiej w węglowodany i bogatej w tłuszcze było związane ze zwiększonym poziomem cholesterolu LDL – lub „złego” cholesterolu – i wyższym ryzykiem chorób serca.

Powiedział główny autor badania, dr Iulia Iatan z Healthy Heart Program Prevention Clinic, St. Paul's Hospital i University of British Columbia's Center for Heart Lung Innovation w Vancouver w Kanadzie.

Keto a choroby sercowo-naczyniowe

Naukowcy przyjęli w badaniu, że dieta ketogeniczna opiera się na podziale całkowitej dziennej liczby kalorii w 45% dostarczonych w postaci tłuszczy oraz 25% w postaci węglowodanów. Badania te podjęto ze względu na wzrost zachorowań pacjentów oddziału kardiologicznego, którzy byli na tej diecie, na hipercholesterolemię.

To skłoniło nas do zastanowienia się nad związkiem między tymi niskowęglowodanowymi, a wysokotłuszczowymi dietami, poziomem lipidów i chorobami układu krążenia. Mimo to dane na temat tego związku są ograniczone dr Iulia Iatan

Badanie wykazało, że spożywanie w przeważającej ilości tłuszczy i minimalnej ilości węglowodanów powiązane jest z występowaniem podwyższonego „złego” cholesterolu, a co za tym idzie, z podwyższonym ryzykiem wystąpienia chorób serca. Mówimy tu między innymi o zatorach żylnych, zawałach serca czy udarach mózgu. W grupie badanych przeważało spożycie tłuszczów odzwierzęcych, które było niemal dwukrotnie wyższe w porównaniu do grupy kontrolnej, co również miało istotny wpływ na przebieg obserwacji.

Tłuszcze zwierzęce, a ryzyko zachorowań

Dieta ketogeniczna dopuszcza spożywanie dużej ilości tłuszczów nasyconych, takich jak smalec, majonez, masło, pełnotłuste mleko czy ser. Powoduje to zwiększenie produkcji złego cholesterolu, który może gromadzić się w tętnicach, co ogranicza dopływ krwi do serca i mózgu. Zwróćmy uwagę na to, że tłuszcze można pozyskiwać ze zdrowszych źródeł, jak orzechy, awokado nasiona czy oliwa z oliwek.

Po średnio 11,8 latach obserwacji – i po uwzględnieniu innych czynników ryzyka chorób serca, takich jak cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi, otyłość i palenie – osoby na diecie LCHF miały ponad dwukrotnie większe ryzyko wystąpienia kilka poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zatory w tętnicach, które trzeba było otworzyć za pomocą stentów, zawał serca, udar mózgu i choroba tętnic obwodowych

Stwierdzili naukowcy w oficjalnym komunikacie prasowym.

Nie chodzi tutaj o bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy, jednak można wykazać pewne powiązanie między dietą ketogeniczną, a podwyższonym ryzykiem chorób naczyniowo-sercowych. Należy również podkreślić, że badanie dotyczyło jedynie Brytyjczyków i nie obejmowało innych grup oraz dotyczyło niewielkiej ilości osób.