Popularna dieta może zwiększać ryzyko chorób układu krążenia i raka

Odkryli, że 90 proc. monocytów zniknęło z krwiobiegu myszy poszczących, a liczba ta dalej spadała w ciągu kolejnych ośmiu godzin, tymczasem monocyty w grupie jedzącej śniadanie były nienaruszone.



U myszy poszczących po przebudzeniu komórki te powracały do szpiku kostnego w celu hibernacji, a produkcja nowych zmniejszyła się, ale jako że w konsekwencji przeżyły dłużej niż normalnie, starzały się inaczej niż monocyty, które pozostały we krwi.

Kiedy naukowcy kontynuowali głodzenie myszy przez okres do 24 godzin, a następnie ponownie wprowadzili pożywienie, komórki ukryte w szpiku kostnym wracały do krwiobiegu w ciągu kilku godzin, prowadząc do... podwyższonego poziomu stanu zapalnego! Badacze twierdzą, że zamiast chronić przed infekcją, zmienione monocyty pogarszają sytuację, utrudniając pracę układu odpornościowego.

Obserwujemy rosnącą świadomość, że post jest zdrowy i rzeczywiście istnieje wiele dowodów na korzyści z niego płynące. Nasze badanie zawiera jednak ostrzeżenie, ponieważ sugeruje, że poszczenie może również wiązać się z kosztami, które niosą ze sobą ryzyko dla zdrowia. (...) Badanie pokazuje, że istnieje dialog między układem nerwowym i odpornościowym. Ponieważ te komórki są tak ważne dla takich schorzeń jak choroby serca czy rak, zrozumienie, w jaki sposób kontrolowana jest ich funkcja, ma kluczowe znaczenie podsumowuje autor badań, Filip Swirski.