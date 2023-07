Superkomputer Google już działa. Jego moc obliczeniowa i prędkość to kosmos

Miliony razy szybszy od konkurencji

Moc komputerów kwantowych mierzona jest z tzw. kubitach. Maszyna Google z 2019 roku miała 53 kubity, a najnowszy superkomputer Google ma ich mieć aż 70. Posiadanie większej liczby kubitów zwiększa wykładniczo moc komputera kwantowego. To oznacza, że najnowsza maszyna Google powinna być 241 milionów razy szybsza od swojego poprzednika.

Aby zrozumieć gigantyczną moc tego komputera jego autorzy podali przykład związany z jednym z najbardziej znanych na świecie superkomputerów firmy Hewlett Packard, który jest znany pod nazwą "Frontier". Wykonanie jednego z obliczeń dokonanych w kilka sekund przez kwantową maszynę Google "Frontierowi" zajęłoby ponad 47 lat.



To kamień milowy. Spór o to, czy osiągnęliśmy supremację kwantową, został właśnie rozwiązany. Steve Brierley,, specjalista od komputerów kwantowych

Jak działa komputer kwantowy Google?

Komputer kwantowy tym różni się od komputera klasycznego, że do wykonywania obliczeń wykorzystuje prawa fizyki kwantowej, czyli zachowanie się materii i światła na poziomie atomowym. Gdy klasyczny komputer pracuje z "bitami", czyli informacjami przechowywanymi w sposób binarny (0:1), komputer kwantowy wykorzystuje tzw. "kubity". Mogą one równocześnie przyjmować superpozycję wszystkich możliwych stanów między 0 i 1. To sprawia, że komputery kwantowe są w stanie wykonywać równocześnie wiele operacji z szybkością wręcz niewyobrażalną.

Informacje podane przez Google są zaskakujące. Wielu światowych ekspertów od komputerów kwantowych nie wierzyło, że na obecnym poziomie technologii uda się stworzyć komputer kwantowy wykonujący precyzyjne obliczenia. Spekulowano, że taki komputer powstanie do 2030 roku. Sporym wyzwaniem przed inżynierami jest chociażby tzw. szum kwantowy, czyli ryzyko pomyłki w obliczeniach, gdyż takie maszyny opierają się na prawdopodobieństwach występowania danych stanów kwantowych. Jeśli informacje o superkomputerze Google się potwierdzą, to będzie to oznaczać, że Google sobie z tym problemem poradziło.

