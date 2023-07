Spis treści: 01 mObywatel 2.0 i wielkie zmiany w aplikacji od 14 lipca

Do oficjalnej premiery wyczekiwanej wersji mObywatel 2.0 pozostało jeszcze kilka dni. Zgodnie z zapowiedziami, nowa odsłona popularnego programu zostanie udostępniona 14 lipca. Wtedy też wejdą w życie wielkie zmiany w mObywatelu, na mocy których zupełnie nowe funkcjonalności otrzyma mDowód osobisty. Będziemy mogli dzięki nim skorzystać z cyfrowego dokumentu tożsamości w wielu miejscach - wszystko to zamiast noszenia przy sobie fizycznego dowodu.

Nowa wersja aplikacji zupełnie przemodeluje to, z czego korzystaliśmy do tej pory. Zmianom ulegną aspekty wizualne apki mObywatel, inaczej będzie wyglądać projekt całego programu. Wisienką na torcie jest rzeczony mDowód. Od premiery nowej wersji aplikacji z nowego, cyfrowego dokumentu tożsamości skorzystamy niemal wszędzie. Zupełnie tak, jak podczas legitymowania się plastikowym dowodem.

Okazuje się, że wszyscy zniecierpliwieni już teraz mogą zaopatrzyć się w najnowszą wersję aplikacji mObywatel. Aktualizacja 2.0 została udostępniona dla chętnych jako wersja beta. Jeżeli chcecie przetestować nadchodzącą wersję aplikacji, możecie to zrobić już teraz - zarówno na telefonach z systemem Android, jak i iOS. Jak pobrać mObywatel w wersji beta? To bardzo proste.

Osoby korzystające z Androida muszą wejść do sklepu Google Play, gdzie dołączą do sekcji Dołącz do programu beta-testów. W przypadku posiadaczy telefonów iPhone sprawa również jest prosta. Należy pobrać aplikację Test Flight, w której przy ikonie mObywatela znajdziemy przycisk Zainstaluj. To pozwoli nam na pobranie apki mObywatel 2.0 w wersji beta. Warto przygotować się do premiery 14 lipca. Nowości będzie sporo.