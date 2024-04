175 metrów nad przepaścią. Najwyższy most wiszący w Europie otwarty

Chcesz poczuć szybsze bicie serca i skok adrenaliny, ale boisz się skoków ze spadochronem lub bungee? W takim razie zaplanuj sobie wizytę w regionie Umbrii w środkowych Włoszech. Przed wielkanocnym weekendem otwarto tam najwyżej położony most wiszący w Europie. Ale nie tylko wysokość jest tu atrakcją.



Trzęsienie ziemi zniszczyło wioski rolnicze. Postawili na turystykę

Wyjątkowa atrakcja rozciąga się pomiędzy Sellano, średniowieczną wioską położoną około godziny drogi na południowy wschód od stolicy regionu Perugii i Montesanto - wioskę po drugiej stronie rzeki Vigi w dolinie Valnerina.

Powstała w celu "rewitalizacji tego obszaru i powstrzymaniu wyludnienia", jak przekazał burmistrz Sellano Attilio Gubbiotti w rozmowie z włoską gazetą Corriere della Sera. Ma nadzieję, że dzięki przybywającym tu turystom rozwinie się wiele lokalnych biznesów. To tu w 2016 roku miała miejsce seria niszczycielskich trzęsień ziemi, w wyniku czego część okolicznych wiosek została całkowicie zniszczona, a mieszkańcy przez długi czas nie mogli wrócić do swoich domów.

Nie sama wysokość. Te elementy mostu przyspieszą bicie serca

"Most tybetański" został zawieszony 175 metrów nad ziemią, przy czym różnica wysokości pomiędzy oba krańcami wynosi 68 metrów. Przejście ponad 517,5-metrowej przepaści zajmuje od pół godziny do 45 minut. Jeszcze mało? No to dorzućmy 1023 stopnie, pomiędzy którymi są... przerwy. Patrząc, jak stawiasz kolejny krok, patrzysz prosto w dół. Wyjątkowy spacer oferuje także spektakularny widok na dolinę rzeki i piękną przyrodę okolicy, a także średniowieczny zamek, który jest punktem docelowym trasy.



Zdjęcie Nowy most wiszący we Włoszech / VisitSellano / Facebook

Ma moście jednocześnie może przebywać maksymalnie 90 osób, będzie otwarty przez 8 godzin na dobę zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Budowa mostu kosztowała 1,4 miliona euro. Koszt biletu wynosi 25 euro i można je kupić w internecie.

Most wiszący nie dla wszystkich. O czym pamiętać zanim kupi się bilet?

Aby przejść przez most, niezbędne są zabezpieczenia. Przed wejściem należy założyć kask, uprząż i rękawiczki, które zapewnią maksymalne bezpieczeństwo. Niestety uprząż jest odpowiednia wyłącznie dla osób o wzroście powyżej 120 cm, co turyści z dziećmi powinni wziąć pod uwagę. Zabronione jest także przechodzenie ze zwierzętami.

To najwyżej położony most wiszący, ale najdłuższy jest bliżej Polski

Włoski most wiszący to niejedyna tego typu atrakcja w Europie. Pod względem długości pobił historycznego rekordzistę - portugalski most Arouca 516 jest 1,5 metra krótszy. Ale obecnie pod względem rozpiętości rekord należy do położonego w czeskiej gminie Dolní Morava. Otwarty 13 maja 2022 roku Sky Bridge ma 721 metrów długości, ale w najwyższym punkcie zawieszony jest "zaledwie" 95 metrów nad ziemią.