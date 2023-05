Tanie linie lotnicze, czyli Ryanair

Ryanair to tanie linie lotnicze z Irlandii, oferujące szereg połączeń pomiędzy lotniskami w Europie i nie tylko. Popularny w Polsce przewoźnik zachęca do korzystania ze swoich usług niskimi cenami biletów i rozwiniętą siatką lotów - na pokładzie samolotu Ryanair dolecimy nie tylko do Londynu czy Włoch, lecz również do Hiszpanii, Grecji czy Jordanii.

Tanie bilety lotnicze wiążą się jednak z szeregiem konsekwencji, z których musimy sobie zdawać sprawę. Dla przykładu najtańszy wariant biletu na samolot Ryanair owszem dowiezie nas na miejsce, lecz w cenie będziemy mogli wziąć na pokład jedynie niewielką torbę podręczną. A co, jeżeli lecimy na dłuższy urlop?

Limity bagażu w Ryanair

Standardowa taryfa Ryanair, czyli podstawowa cena biletu bez żadnych dodatków, pozwala na przewóz jednej sztuki bagażu podręcznego o wymiarach 40 x 20 x 25 cm. Mowa tutaj o niewielkiej torbie czy plecaku. Nasz mały bagaż musi zmieścić się pod fotelem przed nami. W takiej sytuacji nie ma mowy o zakupie np. wina czy innej płynnej pamiątki z lokalnego sklepu.

Jeżeli nie zależy nam na przewozie płynów, możemy skorzystać z dodatkowej taryfy, dzięki której weźmiemy na pokład niewielką walizkę o masie nieprzekraczającej 10 kg. Wymiary walizki to 55 x 40 x 20 cm. Pamiętajmy, żeby nie przepakować jej zbyt mocno - nadbagaż w Ryanair to dodatkowe i wysokie koszta!

Bagaż rejestrowany w Ryanair

Powyższe opcje to jednak nie koniec. Co w sytuacji, gdy nasz ulrop ma przebiec bez problemu? W tym celu przyda się większa walizka, dzięki której zapakujemy dostateczną liczbę ubrań. Poza tym będziemy mogli zakupić pamiątki i inne przedmioty z docelowego kraju, w tym płyny. Bagaż rejestrowany w Ryanair ma jednak określone wymiary i cenę, którą należy zapłacić.

Wymiary bagażu rejestrowanego w Ryanair, czyli naszej dodatkowej walizki to nie więcej niż 81 cm wysokości na 119 cm szerokości i 119 cm głębokości. Standardowa walizka tego rodzaju powinna mieć wagę nieprzekraczającą 20 kg. Gdy okaże się że jest cięższa to wówczas spotka nas dopłata za nadbagaż - od 9 do 11 euro za każdy dodatkowy kilogram.

Cena bagażu rejestrowanego w Ryanair wynosi od 20,99 euro do 59,99 euro. Jest ona zależna od wybranej trasy i terminu podróży. Jak łatwo się domyślić, popularny kierunek wakacyjny w środku lipca będzie oznaczać wyższą cenę bagażu rejestrowanego, niż wyprawa do np. Danii czy Niemiec na rzadziej uczęszczanej w danym okresie trasie.

Nie zmienia to faktu, że koszt walizki w Ryanair może być spory i istnieje duże prawdopodobieństwo, że przekroczy cenę biletów. Tym bardziej, że musimy pamiętać o "wykupie" walizki w obie strony - o ile chcemy móc z nią wrócić. Dokupienie bagażu rejestrowanego online jest możliwe do dwóch godzin przed godziną planowanego wylotu.

Walizka w Ryanair - dodatkowe informacje

Warto pamiętać, aby zakup bagażu rejestrowanego w Ryanair został dokonany np. podczas zakupu biletów na stronie lub w aplikacji, ewentualnie nieco później - ale również przez sieć. Linie lotnicze informują, że koszt takiego bagażu może być większy w trakcie dokonywania zakupu poprzez biuro obsługi lub na samym lotnisku.

Ciekawostką jest fakt, że podróżując np. w parze możemy łączyć wagę naszych bagaży. Dla przykładu, dwie osoby podróżujące razem w danym kierunku i mając wykupione dwie walizki rejestrowane, mogą razem przewozić 40 kg bagażu. Oznacza to, że jedna walizka może mieć wagę np. 25 kg, a druga 15 - byle łącznie nie przekraczały 40 kg.