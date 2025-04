Pektu-San to w północnokoreańskiej narracji nie tylko pomnik przyrody, ale też narodowe sanktuarium i miejsce kultu jednostki, wokół którego reżim Kimów konsekwentnie buduje swoją mitologię. Według lokalnej legendy to właśnie tu narodził się Dangun, czyli mityczny założyciel pierwszego koreańskiego królestwa, Kim Ir Sen miał wykorzystywać górę jako bazę w czasie walki z Japończykami, a w obozie partyzanckim u stóp wzgórza miał przyjść na świat także Kim Dzong Il. Co z tego, że według zachodnich autorów urodził się we wsi Wiatskoje k. Chabarowska w ZSRR…