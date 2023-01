Czy overbooking jest legalny? Linie mogą nie wpuścić pasażera do samolotu

Overbooking to zmora, z którą mierzy się wielu podróżnych. Taniejące bilety i proste systemy rezerwacji sprawiają, że coraz więcej z nas korzysta z usług linii lotniczych. Może się jednak zdarzyć, że kiedy zjawimy się na lotnisku z ważnym biletem, dowiemy się, że nie ma dla nas miejsca na pokładzie. Jak to możliwe? Winny jest overbooking. To praktyka, której celem jest zwiększenie zysków linii lotniczych. Jak to działa i co robić, gdy overbooking spotka właśnie Ciebie?

Zdjęcie Overbooking, czyli więcej sprzedanych biletów niż miejsc. Ile zapłacą Ci linie lotnicze za brak miejsca? / fot. 123rf / 123RF/PICSEL