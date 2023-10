Spis treści: 01 Wyjątkowy LOT Dreamlinerem

Wyjątkowy LOT Dreamlinerem

Już 4 listopada 2023 roku pasażerowie będą mogli skorzystać z wyjątkowej oferty lotu krajowego. Chodzi o LO1881 z warszawskiego lotniska Chopina w kierunku portu lotniczego Katowice-Pyrzowice. Polskie Linie Lotnicze LOT zabiorą pasażerów na krótki rejs na pokładzie Boeinga 787-8 Dreamliner. Nie jest to oczywiście nowa i regularna trasa tego samolotu.

Powodem zorganizowania takiej wyprawy jest konieczność przebazowania samolotu na lotnisko w Katowicach. Lot i tak musi się odbyć, a umożliwienie pasażerom przebycia podróży na pokładzie tak wyjątkowej maszyny to gratka dla fanów lotnictwa. Wyjątkowa okazja sugeruje również wyjątkowe ceny biletów. Owszem, choć mowa o raczej tanim locie. Za bilet w jedną stronę (samolot nie wraca do Warszawy) trzeba zapłacić nieco ponad 180 złotych.

Krajowy lot gigantem

Samolot Boeing 787-8 Dreamliner w barwach rodzimego LOT-u wystartuje już w sobotę 4 listopada. Lot rozpocznie się o godzinie 11:00 na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie i potrwa około 50 minut. Lądowanie przewidziano na 11:50 na lotnisku w Katowicach.

To świetna okazja nie tylko do odwiedzenia Katowic, ale również do zapoznania się z tą wyjątkową maszyną. Dreamliner to jeden z najnowocześniejszy samolotów świata. Od momentu wejścia do użytku stanowił dużą rewolucję w lotnictwie cywilnym, a dziś korzystają z niego największe linie lotnicze świata na wielu długich trasach.

Z reguły loty Dreamlinerem są zarezerwowane dla podróżujących do odległych miejsc. Wczasy na Dominikanie, loty za ocean czy do dalekiej Azji - to sytuacje, w których codziennie można zaobserwować potężną maszynę Boeinga. Tym bardziej lot krajowy takim samolotem jest sam w sobie dużą atrakcją.

LOT szykuje ogromne zmiany

Co ciekawe, już niedługo Dreamlinery na usługach LOT-u czekają bardzo duże zmiany. Modernizacji ma ulec praktycznie całe wnętrze samolotu. Będzie lepiej, bardziej nowocześnie i wygodniej. Co konkretnie ma się zmienić? Na pokładzie ma znaleźć się sieć Wi-Fi, ulec ma również sporym zmianom pokładowy system rozrywki. To jednak nie koniec.

LOT chce również wymienić wszystkie fotele na pokładzie - od klas premium aż do zwykłej ekonomicznej. Fotele premium i biznes wyprodukuje Recaro Aircraft Seating, a za siedzenia w klasie ekonomicznej odpowiadać będzie polski producent ze Świebodzina. Będzie wygodniej! Najlepiej prezentować się będzie opcja biznes. Na pokładzie układ foteli zostanie zmieniony na 1-2-1. Oznacza to, że przy oknach powstaną jednoosobowe fotele z całym pakietem wygód.