Elon Musk zbuduje ogromny system podziemnych tuneli pod USA

Elon Musk od wielu lat zapowiada, że przyszłością transportu jest przeniesienie go pod ziemię, dzięki czemu nie tylko zniknie problem korków w metropoliach, ale również będzie można o wiele skutecznej zadbać o ekologię. Jego wizja zrealizowała się w Las Vegas. Niedawno oddano tam do użytku system Loop.

Dzięki niemu udało się skomunikować ze sobą najważniejsze części miasta. Dwa tunele, prowadzące w obu kierunkach, mają mieć po 1600 metrów długości i z trzema stacjami połączyć ulicę kasyn oraz lotnisko z centrum konferencyjnym. Wybór padł nieprzypadkowo, centrum należy do Agencji Turystyki Las Vegas i odwiedza je rocznie ponad milion osób. Jego system transportuje 4400 osób na godzinę w swojej flocie składającej się z 62 elektrycznych pojazdów Tesli.

Reklama

Teraz okazuje się, że projekt Muska tak bardzo spodobał się władzom miasta, że postanowiły one dać jego firmie The Boring Company zielone światło do budowy o wiele większego systemu transportu podziemnego. Ma on skomunikować ze sobą kolejne ważne punkty Miasta Hazardu.

Plan zakłada budowę tuneli o łącznej długości blisko 47 kilometrów. W sumie ma powstać aż 51 stacji przesiadkowych dla pasażerów. Trzeba przyznać, że będzie to gigantyczne przedsięwzięcie, które według ekspertów będzie czymś w rodzaju następcy metra. The Boring Company planuje przewozić swoim systemem Vegas Loop nawet 57 tysięcy pasażerów na godzinę, czyli nawet ponad 10 razy więcej, niż obecnie.

Wideo youtube

Te liczby już robią wrażenie, i jeśli uda się zrealizować cały plan, to będziemy mogli mówić o przełomie. Jest wielka nadzieja, że w ślady władz Las Vegas pójdą również inne miasta na świecie. Wówczas problemy korków zaczną się zmniejszać, a ludzie będą mogli wreszcie podróżować po miastach bez obawy o spóźnienie do pracy czy na ważne spotkania. A nadzieja na taką przyszłość jest ogromna, bo gotowy system Loop w Vegas już stał się obiektem zainteresowania władz kilku największych metropolii w USA.