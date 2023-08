Spis treści: 01 Od(LOT)owy lipiec

02 Dokąd lata LOT?

03 Przyszłość polskich linii lotniczych

Od(LOT)owy lipiec

Celem polskich linii lotniczych na 2023 rok jest osiągnięcie 10 milionów obsłużonych pasażerów. Przewoźnik jest na dobrej drodze ku realizacji tego celu, bo w ostatnich miesiącach trwa jego niezwykła passa. Zaprezentowano wyniki linii za lipiec i trzeba przyznać, że są doprawdy świetne.

W minionym miesiącu polski LOT przewiózł aż 1,04 miliona pasażerów, co jest rekordowym wynikiem lipca w historii firmy. Pobity został nawet analogiczny okres za 2019 rok, kiedy to wszystkie lotniska w Polsce cieszyły się najlepszymi wynikami. Niedawno informowaliśmy o mocnej tendencji wzrostowej portów, a jak widać, tyczy się to również rodzimego przewoźnika.

Dokąd lata LOT?

Linie lotnicze LOT obsługują pasażerów na wielu różnych kierunkach krajowych, europejskich i międzykontynentalnych. Na pokładzie przewoźnika polecimy nie tylko z Warszawy do Poznania, ale również do europejskich stolic, czy Tokio - od niedawna trasą polarną. Które kierunki cieszyły się w lipcu największą popularnością?

Jeżeli chodzi o loty krajowe, to najwięcej pasażerów (28260) wybrało się do Krakowa. Na drugim miejscu był Gdańsk (25485) a na trzecim Wrocław (22098). Sporą popularnością cieszyły się też krótkie loty międzynarodowe. Bezsprzecznym liderem tej kategorii okazał się Londyn (27321 pasażerów), który okazał się destynacją popularniejszą od Wilna i Tel Awiwu.

To jednak nie najwięksi rekordziści. Najpopularniejsza trasa LOT-u w lipcu 2023 roku to Nowy Jork. W tym kierunku przewieziono aż 30724 pasażerów. Ameryka Północna zdominowała najbardziej liczebne trasy, gdyż na drugim miejscu uplasowało się Toronto, a podium zamyka Chicago. Ciekawe, czy wkrótce do czołówki dołączą inne kierunki z tej części świata. Po zainicjowaniu trasy polarnej pojawiły się głosy o oferowaniu lotów na Hawaje i do San Francisco w USA.

Przyszłość polskich linii lotniczych

Widząc takie wyniki można odnieść wrażenie, że LOT idzie w dobrą stronę. To cieszy, a potwierdzenie możemy znaleźć nawet w obrębie komentarzy w mediach społecznościowych. Może to subiektywne odczucie, ale w ostatnim czasie coraz więcej osób pozytywnie wypowiada się o rodzimym przewoźniku, zestawiając go niekiedy z zagraniczną konkurencją - z korzyścią dla LOT-u.