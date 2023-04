W tym najbardziej luksusowym penthousie na 68. piętrze, który hotel określa jako "największy i najwyżej zlokalizowany apartament prezydencki w całym Wietnamie". Mierzy on 488 metrów kwadratowych, posiada dwie marmurowe łazienki, miejsca do spania dla maksymalnie pięciu osób oraz prywatnego szefa kuchni przygotowującego lokalne specjały i miksologa (taki barman klasy premium) na życzenie.

W hotelu nie brakuje też restauracji i kawiarni o jakże adekwatnej nazwie Chmura, spa o nazwanego Akoya na cześć tradycyjnej wietnamskiej perły oraz przestrzeni na organizację dużych wydarzeń z ogromnymi tarasami widokowymi, w tym jednym zlokalizowanym na najwyższym piętrze!

Vinpearl Landmark 81 zajmuje 34 piętra w chmurach

Hotel Vinpearl Landmark 81 zajmuje 34 piętra 81-piętrowego wieżowca, a pozostałe to mieszanka prywatnych rezydencji i atrakcji publicznych, z których goście będą mogli skorzystać bez wychodzenia z budynku, jak lodowisko, kino, plac zabaw dla dzieci i centrum handlowe.

Jak możemy się dowiedzieć, projekt budynku został zainspirowany wietnamską legendą, która opowiada historię 3-letniego chłopca o imieniu Thanh Giong, który był w stanie odeprzeć wroga za pomocą tylko wiązki bambusa.

Warto też dodać, że choć wietnamskie osiągnięcie jest niezwykle imponujące, to do tytułu najwyżej zlokalizowanego hotelu na świecie zabrakło ok. 170 metrów, bo ten należy do chińskiego hotelu zajmującego ostatnie piętra chińskiej Shanghai Tower, która mierzy 632 m wysokości.

Mamy nadzieję, że staniemy się nowym światłem na horyzoncie, sprzyjając tworzeniu nowych relacji między naszymi ukochanymi gośćmi a kwintesencją ducha tego fascynującego miasta komentuje menadżer hotelu.