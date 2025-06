ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy) to materiał o dobrym stosunku ceny do jakości. Walizki wykonane z niego są lekkie i sztywne, jednak nie są elastyczne - przez to mogą pęknąć pod wpływem nacisku i mają tendencję do zarysowania. Aby uchronić się przed uszkodzeniami, warto wybrać ciemne kolory i nieregularną powierzchnię, co sprawi, że ewentualne rysy będą mniej widoczne.