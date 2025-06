Jakie są wymiary bagażu podręcznego?

Jeszcze przed podróżą warto upewnić się co do zasad dotyczących bagażu podręcznego, ponieważ różnią się one w poszczególnych liniach lotniczych.

Chociaż różne linie lotnicze mają inne reguły co do wymiarów bagażu podręcznego, zazwyczaj oscylują one wokół 55 cm (wysokość) x 40 cm (szerokość) x 23 cm (głębokość). Takie wymiary mają np. LOT, linie grupy Lufthansa, Air France czy KLM.

Warto jednak wiedzieć, że tanie linie lotnicze, jak Ryanair czy Wizzair za walizkę o takich wymiarach pobiorą dodatkową opłatę. Wymiary darmowego bagażu podręcznego są dużo mniejsze, o czym poniżej.

Czy wszystkie linie samolotowe ważą bagaż podręczny?

Wszystko zależy od polityki danej linii lotniczej. Jeśli podróżujesz tanim przewoźnikiem, niemal zawsze spodziewaj się rutynowego ważenia bagażu podręcznego podczas wejścia na pokład.

Natomiast tradycyjne linie lotnicze, zwłaszcza podczas długich lotów międzykontynentalnych, zazwyczaj nie są aż tak rygorystyczne co do wagi bagażu podręcznego, o ile mieści się on wizualnie w dopuszczalnych wymiarach. Jednak jeśli dojdzie do kontroli i twój bagaż będzie ważył zbyt dużo, zostanie naliczone dodatkowa opłata. Zazwyczaj waga bagażu podczas lotów długodystansowych wynosi od 8 do 10 kg.

Czy LOT waży bagaż podręczny?

LOT zastrzega sobie prawo do ważenia bagaży podręcznych. Jedna sztuka może ważyć maksymalnie 8 kg, a ponieważ jest to wliczone w cenę biletu, przekroczenie wagi bądź wymiarów może skutkować dodatkowymi opłatami. Można dokupić drugą walizkę w ramach bagażu podręcznego.

Dodatkowo przewoźnik w ramach ceny biletu zezwala na zabranie dodatkowego bagażu (torebkę damską, męską lub na laptop), którego maksymalna waga może wynosić 2 kg.

LOT wymaga, aby bagaż podręczny nie przekraczał wymiarów 55 x 40 x 23 cm. Dopuszcza on łączną sumę wymiarów nieprzekraczającą 118 cm. Warto przed podróżą sprawdzić aktualne zasady bagażowe na ich stronie.

Czy Ryanair waży bagaż podręczny?

Ryanair ma ściśle określone limity dotyczące wymiarów bagażu podręcznego, które wynoszą 40 x 20 x 25 cm. To tak zwany mały bagaż podręczny. Jeśli przekroczysz te wymiary, a walizka albo plecak nie zmieści się w specjalnej miarce, musisz się liczyć z niemałą dopłatą za nadanie bagażu. Mały bagaż podręczny nie ma ustalonej wagi maksymalnej.

Przewoźnik oferuje możliwość wykupienia dużego bagażu podręcznego. Wtedy jedna torba musi zmieścić się pod siedzeniem pasażera z przodu, a drugi bagaż, ważący nie więcej niż 10 kg i o wymiarach nieprzekraczających 55 x 40 x 20 cm, będzie można umieścić w schowku nad siedzeniem.

Czy Wizz Air waży bagaż podręczny?

U Wizz Air maksymalne wymiary darmowego, małego bagażu podręcznego to 40 x 30 x 20 cm. Jego waga nie może być wyższa niż 10 kg i musi się on zmieścić pod fotelem pasażera.

Możesz dodatkowo wykupić i wnieść do samolotu duży bagaż o wymiarach 55 x 40 x 23 cm i wadze maksymalnej 10 kg. Dodatkowo na pokład bez dodatkowych opłat możesz wnieść koc lub płaszcz.

