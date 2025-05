Ryanair naliczał dopłaty za bagaż podręczny. Teraz musi je zwrócić

Bagaż podręczny w samolocie to temat wzbudzający wiele emocji. Z powodu niedomówień i niejasnych informacji dochodzi niejednokrotnie do napięć między pasażerami a liniami lotniczymi. Dotyczy to również Ryanaira. Przewoźnik naliczył pasażerom opłatę za bagaż podręczny, a ci uznali, że to bezprawne. Sprawa trafiła do sądu. Jaki jest jej wynik?