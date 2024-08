Jak załatwić wizę na Kubę? Nadeszła rewolucja, są duże ułatwienia

Kiedy najlepiej jechać na Kubę?

Konsulat rozpoczął wdrażanie wiz elektronicznych dla podróżnych z Polski 14 sierpnia br. Kiedy najlepiej wybrać się na tę karaibską wyspę? Biura podróży zazwyczaj zalecają, aby w przypadku chęci zaznania kubańskich gorących dni i nocy udać się tam w czerwcu, lipcu lub sierpniu. To właśnie wtedy na Kubie jest najcieplej.

Warto mieć też na uwadze, że na wyspie od maja do października trwa pora deszczowa, a od listopada do kwietnia jest tam pora sucha. Kiedy najtaniej lata się na Kubę? Wyszukiwarki lotów pokazują, że aktualnie najniższe ceny biletów dotyczą podróży we wrześniu.