Japońska Fundacja Nippon, która zajmuje się wspieraniem działań związanych z morzem i żeglugą przetestowała pierwszy w pełni autonomiczny prom do przewozu pojazdów. Mierzący ok. 222 metry statek nalężący do firmy transportowej Shin Nihonkai, pokonał 240-kilometrowy odcinek japońskiego Morza Wewnętrznego z prędkością 26 węzłów (48 km/h).

Demonstracja była częścią nowego projektu, mającego wypromować rozwój autonomicznych statków transportowych. Technologia użyta w demonstracji została opracowana przez Mitsubishi Shipbuilding - spółkę współpracującą z fundacją. Test zakładał nie tylko samą przeprawę, ale także samodzielne nawigowanie wraz z autonomicznym cumowaniem i odcumowaniem w portach. Wśród innowacyjnych rozwiązań znalazły się m.in. w pełni autonomiczne systemy operacyjne obejmujące czujniki do wykrywania innych statków, radary i kamery na podczerwień. Statek samodzielnie sterował także mocą silnika w zależności od warunków na wodzie.

Eksperci przewidują, że badania i rozwój nad automatycznymi statkami zdolnymi do samodzielnej nawigacji, przyczynią się do rozwiązania wielu istotnych problemów transportu morskiego. Mowa tu przede wszystkim o kwestiach dotyczących liczebności załogi oraz bezpieczeństwa w trakcie przeprawy.

Co ciekawe, nad tego rodzaju rozwiązaniem pracuje nie tylko Fundacja Nippon i Mitsubishi. Jakiś czas temu swoje dokonania w autonomicznym transporcie zaprezentował także Rolls Royce, który współpracuje z firmą Intel. Ich plan zakłada stworzenie pełnej floty autonomicznych statków towarowych, które do 2025 roku miałyby ruszyć na otwarte wody.