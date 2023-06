Każdy pasażer wsiada do samolotu z lewej strony. Wiesz dlaczego?

Podróże

Wsiadanie do samolotu zawsze odbywa się z lewej strony, bez względu na to, jaki ruch obowiązuje w danym kraju. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego dla pasażerów dostępna jest tylko lewa strona samolotu? Tę zagadkę można wyjaśnić, odwołując się do bezpieczeństwa podróżujących, jak i zasad sterburty i bakburty obowiązujących na statku.

Zdjęcie Pasażerowie zawsze wchodą do samolotu z lewej strony - dlaczego? / 123RF/PICSEL