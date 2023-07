Spis treści: 01 Największe jeziora w Polsce

02 Najgłębsze jeziora w Polsce

03 Najładniejsze jeziora w Polsce z pięknymi plażami

Największe jeziora w Polsce

Jeziora zaliczane są do naturalnych zbiorników śródlądowych. To wypełnione wodą obniżenie terenu, którego brzegi kształtowane są przez falowanie i prądy wodne. Mimo że polskie jeziora, nawet te największe, nie mogą się równać wielkością z tymi na świecie, i tak zasługują na uznanie.

W top 5 największych zbiorników tego typu według danych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie znajdują się:

Jezioro Śniardwy o powierzchni 113,8 km2. Jest to jezioro morenowe położone w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich w dorzeczu Pisy.

Jezioro Mamry (cały kompleks) to również jezioro morenowe o nieco mniejszej powierzchni: 104,4 km2. Znajduje się na Pojezierzu Mazurskim w dorzeczu Węgorapy.

Jezioro Łebsko - ma 71,4 km2. Jest to jezioro przybrzeżne na Pobrzeżu Koszalińskim w dorzeczu rzeki Łaby.

Jezioro Dąbie - liczy 56 km2. To jezioro deltowe w dorzeczu Odry na Pobrzeżu Szczecińskim.

Jezioro Miedwie - ma powierzchnię 35,3 km2. Znajduje się na Pobrzeżu Szczecińskim, jest jeziorem rynnowym w dorzeczu rzeki Płonia.

W dalszej kolejności znalazły się jeziora:

Jeziorak - 34,6 km2 na Pojezierzu Pomorskim;

Niegocin - 26 km2 na Pojezierzu Mazurskim;

Gardno - 24,7 km2 na Pobrzeżu Koszalińskim;

Jamno - 22,4 km2 na Pobrzeżu Koszalińskim;

- 22,4 km2 na Pobrzeżu Koszalińskim; Wigry - 21,9 km2 na Pojezierzu Suwalskim.

Najgłębsze jeziora w Polsce

Czy status największego jeziora oznacza jednocześnie, że jest ono najgłębsze? Nie! Oczywiście Jezioro Śniardwy jest głębokie, bo maksymalnie w niektórych miejsca osiąga 23,4 m, ale w naszym kraju są głębsze jeziora.

Na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego leży najgłębsze jezioro w Polsce. To Hańcza o maksymalnej głębokości 108,5 m. W dalszej kolejności są to jeziora:

Drawsko zlokalizowane na Pojezierzu Drawskim, maksymalna głębokość 82,2 m;

Wielki Staw Polski w Tatrach Wysokich, 80,3 m;

Czarny Staw w Tatrach Wysokich, 77 m;

Wigry na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, 74,2 m;

Wdzydze w Borach Tucholskich, 69,5 m;

Wuksniki na Pojezierzu Iławskim, 67,3 m;

Babięty Wielkie na Pojezierzu Mazurskim, 65,2 m;

Morzycko na Pojezierzu Myśliborskim, 60,7 m;

Ciecz na Pojezierzu Lubuskim, 58,8 m.

Najładniejsze jeziora w Polsce z pięknymi plażami

Największe, najgłębsze, najdłuższe - jakie będzie najlepsze jezioro w Polsce na wakacje? Na pewno takie, które może poszczycić się lazurową wodą i piękną plażą. W końcu czas urlopu nad wodą to wypoczynek, opalanie i kąpiel. Gdzie szukać takich miejsc?

Na piaszczyste plaże można liczyć nad jeziorami:

Tarnobrzeskim na Podkarpaciu;

Maltańskim w Poznaniu;

Drawskim na Pojezierzu Drawskim;

Gopło na Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim.

Do tego grona dołączają również słynne jeziora Niegocin, Śniardwy i Wigry.

Miłośnicy lazurowej wody mogą jedynie z daleka podziwiać słynne Lazurowe Jezioro położone w województwie wielkopolskim we wsi Gajówka, niecałe 8 km od Turku.

Osadnik Gajówka, bo tak dokładnie nazywa się to miejsce, zachwyca białym piaskiem i turkusową wodą. Dlatego też niektórzy mówią, że są to "polskie Malediwy". O ile widok jest piękny, o tyle kąpiel czy zbliżanie się do zbiornika są niebezpieczne. To dlatego, że obszar ten jest dawnym wyrobiskiem Kopalni Węgla Brunatnego Adamów, woda ma silnie zasadowy odczyn, a teren wokół jest bardzo grząski. Do dyspozycji turystów udostępniono tylko punkt widokowy.

Zdjęcie Osadnik Gajówka zachwyca białym piaskiem i turkusową wodą, ale nie można się tam kąpać. / Łukasz Szczepański/ Reporter / INTERIA.PL

Sytuacja wygląda podobnie z Jeziorem Turkusowym w okolicach Konina. Tu również jest woda o turkusowo-zielonym zabarwieniu. Obowiązuje zakaz kąpieli ze względu na fakt, że w rzeczywistości to pozostałość po kopalni węgla brunatnego. Kontakt skóry z wodą o zasadowym odczynie może spowodować nawet poparzenia.

Wakacje nad jeziorem lepiej spędzić nad zbiornikami, które są przystosowane do potrzeb wypoczywających turystów. Grunt to dobra, ale i bezpieczna zabawa nad wodą.