Linia lotnicza rozdaje bilety za darmo. To nie błąd, serio!

Jedne z najpopularniejszych wietnamskich linii lotniczych Vietjet Air ogłosiły niebywałą promocję. Już 9 września pasażerowie będą mogli zakupić bilety na samolot za 0 złotych. Tak, dobrze przeczytaliście - okrągłe 0 za bilet lotniczy. Czy to w ogóle możliwe, żeby lecieć gdzieś samolotem za darmo?



Teoretycznie tak, choć w całej promocji tkwi pewien haczyk. Bilet w rzeczy samej jest za darmo, choć mowa o podstawowym koszcie usługi, jakim jest rezerwacja miejsca w samolocie. Kupujący będzie musiał jednak pokryć koszta podatku i opłat lotniskowych. Nadal jest to świetna oferta, gdyż koszta te i tak są opłacane przy każdym zakupie biletu. Odchodzi zatem kwota płynąca na konto przewoźnika.

A co z bagażami? Te, podobnie jak w przypadku tanich linii lotniczych w Europie, są opcjami taryfy dodatkowej. Jeżeli po zakupie darmowego biletu będziemy chcieli zabrać ze sobą walizkę, to musimy liczyć się z dodatkowym kosztem. W dalszym ciągu jest to jednak świetna promocja, gdyż koszt organizacji wyprawy znacząco się zmniejsza.

Sprzedaż promocyjnych biletów rozpocznie się 9 września i potrwa 24 godziny. Pasażerowie będą mogli nabyć darmowe bilety na loty w okresie od 18 września 2023 roku do 31 marca 2024 roku. W ofercie Vietjet Air znaleźć można nie tylko bilety na loty krajowe. Oferowane połączenia obejmują dużą część Azji, dlatego szczęśliwcy nabywający bilety polecą m.in. do Korei Południowej, Japonii, Indonezji (Bali) czy Tajwanu i wielu innych.

Warto sprawdzić, czy jakaś oferta przypadnie wam do gustu. Może planujecie być w tym czasie w Wietnamie, lub innym państwie regionu i trafi się okazja do odbycia dodatkowej podróży? Nawet z opłatami lotniskowymi i walizką za bilet trzeba będzie zapłacić o wiele mniej, niż w regularnej taryfie.

Taka promocja może przypominać błąd cenowy. Sytuacje, w których bilety u danego przewoźnika są sprzedawane znacznie taniej czasami się zdarzają, choć wprzypadku Vietjet Air mowa o zaplanowanej akcji.

A skoro w temacie błędów cenowych jesteśmy, to przecież nie tak dawno polscy turyści mieli okazję zakupić sporo tanich biletów w liniach lotniczych Wizzair. Bilety na samoloty do Hiszpanii, Grecji czy Wielkiej Brytanii dało się nabyć za kilkadziesiąt złotych, co zostało wykorzystane przez tysiące podróżnych z naszego kraju.

